نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.



موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان مع نظيره جيرونا، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجارى، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل فريق ميلان المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بيتنا يقع جيرونا في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد جيرونا في الدوري الإيطالي



وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الحالي.

