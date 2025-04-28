نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: قرار رحيل كولر خاطئ والأهلي سيخسر مبارياته في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد حمودة لاعب المقاولون العرب السابق أنه متعجب من قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتعيين محمد يوسف في منصب المدير الرساضي بالرغم من عمله مديرا فنيا.

وأضاف حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: كولر لم يدرس صن داونز جيدا وأضاع التأهل في مباراة الذهاب، وجلوس شوبير لصالح الشناوي على مقاعد البدلاء قرار غريب.

وتابع: طالبت برحيل كولر منذ فترة طويلة، لكن رحيله قبل بطولة كأس العالم الأن قرار خاطئ، وبالعشوائية الحالية الأهلي سيخسر جميع مبارياته في كأس العالم وأغلب صفقات الأحمر كيدية.