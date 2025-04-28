الرياضة

حقيقة تعاقد الأهلي مع جوزيه جوميز خلفا لكولر

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حقيقة تعاقد الأهلي مع جوزيه جوميز خلفا لكولر

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، من أجل تولي تدريب المهمة الفنية خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن رحيل مارسيل كولر من تدريب الفريق، بعدما ودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

جوميز يكشف عن موقفه من تدريب الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى:" تواصلت مع جوزيه جوميز قال لي أنا حاليًا مدرب لفريق الفتح السعودي، ولدي مباريات هامة للغاية، وتركيزي منصب بنسبة 100%، مع الفريق

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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