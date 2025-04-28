ليفربول بطلاُ للدوري الإنجليزي

ليفربول بطلاُ للدوري الإنجليزيتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 2024 ـ 2025 وللمرة العشرين في تاريخه بعد فوزه العريض على ضيفه توتنهام 5 ـ 1 اليوم، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".

والفوز هو الخامس والعشرون لليفربول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة كانت كافية لتتويجه باللقب قبل أربع جولات على النهاية بعدما تقدم على صاحب المركز الثاني آرسنال بـ15 نقطة.

وعادل ليفربول الرقم القياسي المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد (20) مرة.

تقدم توتنهام أولا في اللقاء عن طريق دومينيك سولانكي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها جميس ماديون في الدقيقة 12، ثم أدرك ليفربول التعادل بواسطة الكولومبي لويس دياس بعد أربع دقائق إثر عرضية من المجري دومينيك سوبوسلاي.

ثم أضاف ليفربول هدف التقدم بتسديدة رائعة للأرجنتيني أليكسيس ماك أليتسر(24). وحسم ليفربول النتيجة إلى حد كبير حين أضاف الهولندي كودي خاكبو الهدف الثالث إثر كرة قادمة من ركلة ركنية عجز الدفاع عن إبعادها بالشكل المناسب لتصل إلى الهولندي الذي سددها أرضية في الزاوية اليمنى (34).

وفي الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 63 إثر هجمة مرتدة سريعة انطلقت من مشارف منطقة جزاء فريقه وقادها سوبوسلاي قبل أن يمرر للهداف المصري الذي تلاعب بالدفاع ثم أطلقها محكمة بيسراه في الشباك. ورفع صلاح رصيده إلى 28 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين وإلى 33 في 48 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات. ثم أضاف ليفربول الهدف الخامس بواسطة لاعب توتنهام ديستيني أودوجي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 لينتهي اللقاء بفوز كبير لتنطلق الاحتفالات في ملعب الانفيلد وفي مدينة ليفربول.