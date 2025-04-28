سيتي يبلغ نهائي كأس الاتحاد
تأهل فريق مانشستر سيتي للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على نوتينغهام فورست بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.
وسجل الثنائية كل من ريكو لويس، ويوشكو غفارديول في الدقيقتين (2، و51)، ليصعد مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد للمرة الـ 14 في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 7 مرات آخرها في عام 2023.
وسيلتقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، التي ستقام يوم 17 مايو المقبل على ملعب ويمبلي، مع كريستال بالاس الذي فاز على أستون فيلا بنتيجة (3 - 0)، أمس السبت.
ويسعى مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب المسابقة للمرة الثامنة والثالثة منذ تولي الإسباني بيب غوارديولا تدريب الفريق، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره مانشستر يونايتد الموسم الماضي بنتيجة (1 - 2).
أما نوتينغهام فورست الفائز باللقب مرة واحدة عام 1991، وخسر اللقب مرتين في المباراة النهائية عامي 1898، و1959، فقد فشل في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه.
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