نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.

نجح بيراميدز في خطف صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة في حين احتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة.



تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات مجموعة الهبوط من الدوري المصري:

- الجونة وسموحة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الإسماعيلي وزد إف سي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- طلائع الجيش والاتحاد السكندري الساعة 8 مساء بتوقيت مصر