نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل الجاري، مواجهات قوية في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد بولونيا، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

فيرونا ضد كالياري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

لاتسيو ضد بارما، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- ماتيو ريتيجوي أتالانتا 23.

2- مويس كين. فيورنتينا 17.

3 ماركوس تورام، إنتر ميلان14.

4أديمولا لوكمان؛ أتالانتا13.

5 لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان 12

روميلو لوكاكو؛ نابولي12.

7 ريكاردو أورسوليني بولونيا12.

8 أرتم دوبياك، روما 11

تياني ريندرز، ميلان 10.

لورينزو لوكاأودينيزي10

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