نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل الجاري، والتي ستشهد منافسات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد بولونيا، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

فيرونا ضد كالياري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

لاتسيو ضد بارما، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

نابولي: 74 نقطة.

– إنتر: 71 نقطة.

– أتالانتا: 65 نقطة.

– يوفنتوس: 62 نقطة.

5- بولونيا 60 نقطة.

6- روما 60 نقطة.

لاتسيو 59 نقطة.

8- فيورنتينا 59 نقطة.

9- ميلان 54 نقطة.

10- تورينو 43 نقطة.

11- كومو 42 نقطة.

12- أودينيزي 40 نقطة.

13- جنوى 39 نقطة.

14- هيلاس فيرونا 32 نقطة.

15- بارما 31 نقطة.

16- كالياري 30 نقطة.

17- ليتشي 27 نقطة.

18- فينيزيا 25 نقطة.

19- إمبولي 25 نقطة.

20- مونزا 15 نقطة.