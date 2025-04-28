نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بارما ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق بارما لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاتسيو، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب تورينو الأولمبي، المواجهة المثيرة بين لاتسيو وبارما، في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي خوان لوكا ساشي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

ويحتل لاتسيو المركز الثامن في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 59 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مواجهة لاتسيو وبارما في الكالتشيو

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة لاتسيو وبارما في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium2.