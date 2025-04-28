نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره كاواساكي يوم الأربعاء المقبل 30-4-2025 على ملعب "الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، وذلك في إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العالمي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام يوكاهاما بنتيجة 4-1، كما تأهل كاواساكي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام السد بنتيجة 3-2.

موعد مباراة النصر ضد كاواساكي في دوري أبطال آسيا

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد كاواساكي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد كاواساكي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر ضد كاواساكي يوم الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.