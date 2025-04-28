موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع مواطنه الأهلي مساء غد الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري على ملعب "الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الزعيم قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام غوانغجو بنتيجة 7-0، كما تأهل الراقي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام بوريرام يونايتد بنتيجة 3-0.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

نطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة الهلال ضد الأهلي مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.