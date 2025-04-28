موعد مباراة آرسنال ضد باريس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء 29 أبريل 2025 على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الجانرز قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام ريال مدريد بنتيجة 5-1، كما تأهل فريق العاصمة الفرنسية إلى نفس الدور بعد الفوز أمام أستون فيلا بنتيجة 5-4.

موعد آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.