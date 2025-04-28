نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع المهاجم والجناح على أولوية الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك انهت التصور الخاص بالصفقات الجديدة للموسم الجديد وخصوصا في ملف الأجانب وتم وضع مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن في الأولوية.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور: الزمالك سيتعاقد مع صفقات عديدة ولكن الميزانية الأكبر ستذهب لصفقتي المهاجم الأجنبي والجناح الأجنبي.

وواصل: لجنة التخطيط وضعت قائمة بالأسماء وتواصلت مع بعض اللاعبين الأجانب ولكن لم يتم إنهاء الاتفاق مع أي لاعب حتى الان.