نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي اتفاقه مع بن رمضان ويبدأ التفاوض مع ناديه المجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي النادي الأهلي أنهوا كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الشخصي مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينتسفاروشي المجري. وأبدى اللاعب، إلى جانب والده، رغبة قوية في إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وعلى الرغم من التوصل لاتفاق مع اللاعب، إلا أن الأهلي لم يفتح حتى الآن خطوط اتصال رسمية مع نادي فرينتسفاروشي للحصول على موافقته على إتمام الصفقة".

وواصل الغندور: "ومن المنتظر أن يقوم الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة باتخاذ خطوات رسمية سريعة، عبر إرسال عرض رسمي للنادي المجري لبدء المفاوضات وإنهاء الصفقة بشكل نهائي".