نابولي يقبل هدية روما

نابولي يقبل هدية روماانتزع فريق نابولي صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تورينو (2- صفر)، مستفيدا من خسارة إنتر ميلان أمام ضيفه روما (1- صفر) مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين، وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

ففي المباراة الأولى، تمكن فريق نابولي من تحقيق فوز مهم على ضيفه تورينو (2- صفر) في المباراة التي جرت على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

ويدين نابولي بالفضل في فوزه إلى لاعبه الاسكتلندي سكوت مكتوميناي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين (7، 42). والفوز هو الثاني والعشرين لنابولي في المسابقة والثالث تواليا بعد تغلبه على كل من إمبولي (3- صفر)، ومونزا (1- صفر).

وفي المباراة الثانية، خسر إنتر ميلان المباراة الثانية تواليا في المسابقة، وذلك أمام ضيفه روما بنتيجة (صفر- 1) في المباراة التي جرت على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو.

وسجل الأرجنتيني ماتياس سولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (22).

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة تواليا لإنتر ميلان، بعد الخسارة في الجولة الماضية بالدوري أمام بولونيا، ثم الخسارة في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا أمام غريمه ميلان وتوديع البطولة، وذلك قبل مواجهة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا اقتنص فريق نابولي صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 74 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب، الثاني برصيد 71 نقطة، وذلك قبل أربعة أسابيع على النهاية، وبات قريبا من استعادة البطولة التي حققها الموسم قبل الماضي (2022- 2023) وتحقيق لقبه الخامس.

في المقابل، رفع روما بفوزه على إنتر ميلان، رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى دور المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد تورينو بخسارته أمام نابولي، عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت ضمن الجولة عن فوز يوفنتوس على ضيفه مونزا (2- صفر)، وميلان على مضيفه فينيزيا بنفس النتيجة، وفيورنتينا على ضيفه إمبولي (2- 1)، وكومو على ضيفه جنوى (1- صفر)، وتعادل أتلانتا وضيفه ليتشي (1-1).