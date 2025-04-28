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فياريال يعود إلى سكة الانتصارات

فاز فياريال على إسبانيول بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. فياريال يعود إلى سكة الانتصاراتفاز فياريال على إسبانيول بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدين فياريال بالفضل في الفوز للاعبه الشاب يريمي بينو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (52). وبهذا الفوز، استعاد فياريال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، لينعش آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 55 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

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