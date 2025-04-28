نجم ليفربول السابق: تجديد عقد محمد صلاح أهم من لقب البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جريجوري فينيال نجم فريق ليفربول السابق، حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتجديد عقد محمد صلاح مع الريدز.

وقال جريجوري فينيال نجم ليفربول السابق في حواره مع ستاد المحور:" إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن أرى محمد صلاح يوقع على عقد جديد في ليفربول ويستمر في أنفيلد، إنه لاعب من الطراز العالمي، هو جناح مميز يسجل الكثير من الأهداف، كما أنه لاعب مهم جدًا لهذا الفريق".

وأضاف: "كأحد مشجعي ليفربول، أنا سعيد للغاية برؤية محمد يجدد عقده. لذا، عمل رائع للجميع، عمل رائع للمدرب، وعمل رائع للمسؤولين في النادي وأتمنى لهم كل التوفيق، وأعتقد أنه سيسجل الكثير من الأهداف في الموسم المقبل وسيواصل قيادة ليفربول لحصد الألقاب".

واختتم حديثه قائلًا: "بالطبع الأجواء ستكون مبهرة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم كل شيء مميز الآن في المدينة، والشئ المهم بالنسبة لي هو أن نرى محمد صلاح لاعبًا في ليفربول للعامين القادمين".