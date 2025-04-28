نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة عماد النحاس مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور تفاصيل جلسة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني مع لاعبي الأهلي.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عقد النحاس جلسة مع اللاعبين قبل المران اليوم في حضور الجهاز الفني الجديد بالكامل وأكد لهم على ثقته الكبيرة بهم وعلى قدرتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم".

تابع: "النحاس شدد على إن الجميع يمتلك الفرصة للمشاركة وإن المران فقط هو من سيحدد من سيشارك".

وواصل:"الجهاز الفني بالكامل أكد للاعبين على قدرتهم على تخطي ما حدث وأنهم يمتلكون القدره على ذلك".

وأكمل:"وطالب النحاس اللاعبين بالتركيز فقط على المباراة المقبلة وعدم التفكير فيما هو بعد ذلك وأن يلعب الفريق كل مباراة وكأنها نهائي كأس وليست مباراة دوري".