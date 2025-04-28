الرياضة

تفاصيل جلسة عماد النحاس مع لاعبي الأهلي

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تفاصيل جلسة عماد النحاس مع لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  كشف الإعلامى خالد الغندور تفاصيل جلسة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني مع لاعبي الأهلي.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عقد النحاس جلسة مع اللاعبين قبل المران اليوم في حضور الجهاز الفني الجديد بالكامل وأكد لهم على ثقته الكبيرة بهم وعلى قدرتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم".

تابع: "النحاس شدد على إن الجميع يمتلك الفرصة للمشاركة وإن المران فقط هو من سيحدد من سيشارك".

وواصل:"الجهاز الفني بالكامل أكد للاعبين على قدرتهم على تخطي ما حدث وأنهم يمتلكون القدره على ذلك".

وأكمل:"وطالب النحاس اللاعبين بالتركيز فقط على المباراة المقبلة وعدم التفكير فيما هو بعد ذلك وأن يلعب الفريق كل مباراة وكأنها نهائي كأس وليست مباراة دوري".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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