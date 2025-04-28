الرياضة

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة نجم بتروجيت

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الأهلي يقترب من إنهاء صفقة نجم بتروجيت

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أحمد جودة - القاهرة -  قال الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية ومباشرة مع رئيس نادي بتروجت للحصول على خدمات هادي رياض

وأضاف الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور: هادي رياض كان قريب من الأهلي والزمالك في يناير ولكن اللاعب استمر رفقة الفريق البترولي.

وتابع: الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه لذلك دخل في مفاوضات مباشرة من الكابتن محمود الخطيب مع رئيس بتروجت مباشرًة مثلما حدث في صفقة أحمد رضا الذي انتقل من صفوف بتروجت إلى الأهلي في يناير الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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