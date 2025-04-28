نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من إنهاء صفقة نجم بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية ومباشرة مع رئيس نادي بتروجت للحصول على خدمات هادي رياض

وأضاف الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور: هادي رياض كان قريب من الأهلي والزمالك في يناير ولكن اللاعب استمر رفقة الفريق البترولي.

وتابع: الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه لذلك دخل في مفاوضات مباشرة من الكابتن محمود الخطيب مع رئيس بتروجت مباشرًة مثلما حدث في صفقة أحمد رضا الذي انتقل من صفوف بتروجت إلى الأهلي في يناير الماضي.