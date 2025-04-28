نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، رافائيل بينيتيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وأكد أيمن سعداوي وكيل رافائيل بينيتيز مدرب ريال مدريد وليفربول الأسبق في المنطقة العربية أن المدرب لا يمانع تدريب الأهلي.

وقال أيمن سعداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "أحمد عرفة الوكيل المصري طلب مني الدخول في زووم مع وكيل بينيتيز من أجل الدخول في مفاوضات لتدريب النادي الأهلي".

وأوضح: "رافائيل بينيتيز يملك عرضا من الدوري البرازيلي والدوري الصيني لكنه رحب بفكرة تدريب الأهلي وطلب مني معرفة أهداف ومشروع النادي الأهلي".

واختتم: "رافائيل بينيتيز يعلم جيدا قيمة النادي الأهلي وأنه نادي القرن، لكن لا يوجد أي عرض رسمي من جانب النادي الأهلي حتى الآن".