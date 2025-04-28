نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يكشف حقيقة توقيعه للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والخليج السعودي الحالي، عن موقفه من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "رقم 10"، المذاع علي القناة "الأولى"، تواصلت مع محمد شريف، وجوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، بعد ما تردد أنباء خلال الفترة الماضية حولهما من العودة للدوري المصري.

وتابع: محمد شريف قال لي إنه لم يوقع لأي نادٍ فى الدورى المصري، وأتمني العودة للنادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مضيفا: الأهلي بيتي بالتأكيد وعودتي له أتمناها وبشدة.