نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل.

واختار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق 20 لاعبًا للسفر مع الفريق مساء أمس استعدادا للمباراة.

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، صبحى سليمان، محمود علاء، محمود شبانه، محمد المغربى، مصطفى ابراهيم، أحمد أيمن، سمير فكرى، كريم الديب، مروان داوود، مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، إسلام مرزوق، فيليب ناسيمنتو، إسلام سمير، يوسف أسامه نبيه، فادى فريد، عمرو جمعه، ايمانويل ابيه.

ويغيب عن الاتحاد السكندرى للإصابة كلا من محمود متولى، عبد الله بكرى، هشام بلحه، أحمد الشيمى، أحمد دعدور.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 19 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وتذاع المباراة على قنوات اون سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى نايل.