نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية مباريات الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإيطالي بجانب مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.



تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي بينما تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...



* الدوري الإيطالي:

- أودينيزي وبولونيا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا وكالياري الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- لاتسيو وبارما الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري المصري:

- الجونة وسموحة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الإسماعيلي وزد إف سي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- طلائع الجيش والاتحاد السكندري الساعة 8 مساء بتوقيت مصر