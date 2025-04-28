نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.



توج إنتر ميلان بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.



نجح إنتر ميلان في خطف صدارة الكالتشيو من نابولي في الموسم الحالي برصيد 71 نقطة وجاء نابولي في المركز الثاني بنفس عدد رصيد إنتر ميلان وجاء أتالانتا في المركز الثالث برصيد 64 نقطة واحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 62 نقطة وجاء كلا من بولونيا وروما في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 60 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الكالتشيو...

- أودينيزي وبولونيا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا وكالياري الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- لاتسيو وبارما الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر