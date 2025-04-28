نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يبدأ مشواره في كأس الأمم للشباب بالفوز على جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر في خطف ثلاث نقاط من نظيره الحنوب إفريقي بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما والمقامة حاليا في مصر.

جاء الشوط الأول متواضعا من كلا الجانبين، حيث سيطر منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في أول نصف ساعة وسيطر الفراعنة على باقي أحداث الشوط ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب مصر حتى نجح في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 62 عندما أرسل محمد رأفت تمريرة طويلة إلى زميله محمد عبد الله الذي توغل بالكرة وسدد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء وتسكن الكرة مرمى منتخب جنوب إفريقيا.

شن لاعبو منتخب جنوب إفريقيا بعض الهجمات على مرمى منتخب مصر من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة على منتخب الأولاد بهدف نظيف.

