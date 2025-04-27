نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الجودو: هدفنا حصد ميداليات عالمية في الأولمبياد بعد الإنجاز الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، على هيمنة مصر على بطولة افريقيا للجودو بـ9 ميداليات.

وقال محمد مطيع عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور: "اشكراللاعبين والجهاز الفني بقيادة هشام مصباح على إنجازات بطولة إفريقيا، البطولة الأفريقية مستواها ارتفع لقوة المنتخبات المشاركة مقارنة بالأعوام الماضية".

وأضاف: "تولينا المسؤولية في ديسمبر الماضي ووفرنا فترة إعداد قوية واخترنا مجموعة من اللاعبين للمشاركة في بطولة إفريقيا".

وأكمل: "وزارة الشباب والرياضة ساعدتنا على خوض معسكر إعداد قوي في المجر قبل البطولة الأفريقية".

وأردفت: "وزير الشباب والرياضة يتابع معنا لحظة بلحظة ونجاحات الجودو تأتي من التعاون المشترك، الدكتور أشرف صبحي وعد باستقبال رسمي لأبطال الجودو في المطار وصرف مكافأت عاجلة لهم".

واختتم حديثه قائلًا: "هدفنا حصد ميداليات عالمية والعودة إلى منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية".

