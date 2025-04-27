أحمد جودة - القاهرة - فوز مالية كفر الزيات ودلفي ودمنهور بالقسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات مباريات الجولة الرابعة لمجموعة بحري من دورة الترقي المؤهلة لدورى المحترفين عن التالي..



-صعد فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله لقمة المجموعة بعد فوزه خارج ملعبه على فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير بهدفين نظيفين سجلها احمد ابو عجيله بواقع هدف في كل شوط.



- فوز فريق دلفى بقيادة ربيع ياسين على مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بهدف دون رد سجله أشرف محمد.

-استعاد فريق العاب دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني توازنه وحقق فوزا غاليا على مركز شباب القزازين بقيادة محمد ياسين بهدفين نظيفين سجلهما محمود مقلد الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف فتحي سعيد الهدف الثاني.



الترتيب

1-مالية كفر الزيات 8 نقاط

2-الأوليمبي 7 نقاط

3-دلفي 7 نقاط

4-دمنهور 4 نقاط

5-شباب تلا 3 نقاط

6-القزازين 2 نقاط