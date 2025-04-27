نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يعلق على تمديد عقده مع ليفربول.. ويكشف السبب وراء احتفاله بالتقاط الصور التذكارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم هجوم ليفربول، على عقده الجديد مع فريقه، مؤكدًا أنه سعيد بتجديد التعاقد مع الريدز لموسمين إضافيين.

صلاح: سعيد بالتتويج بلقب البريميرليج في ملعب آنفيلد

وكان قد أعلن ليفربول منذ أيام قليلة عن تمديد التعاقد مع محمد صلاح حتى يونيو 2027، بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية والتعاقدية.

وتوج الريدز رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، للمرة العشرين في تاريخه، وذلك بعدما حقق الفوز اليوم الأحد على نظيره توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب آنفيلد، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وقال صلاح في تصريحات صحفية لشبكة بي بي سي الإنجليزية عقب نهاية مواجهة فريقه أمام السبيرز: "أنا سعيد جدًا بتمديد التعاقد مع ليفربول. أعتقد أن الموسم المقبل والعام الذي يليه سيكونان رائعين، بالتأكيد".

وعن تألقه مع الريدز هذا الموسم، قال صلاح: "إنه لأمرٌ لا يُصدق، الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وترك الأثر الذي تركته أمرٌ مذهل. بالنسبة لي، هذا اللقب يمنحني شعورًا خاصًا. يورغن كلوب ليس هنا، ولاعبون آخرون أحترمهم كثيرًا ليسوا هنا، لكن تحقيق ذلك مع مدرب جديد وفريق جديد يُظهر قدراتي".

وكشف الأسطورة المصرية السبب وراء احتفاله بالتقاط الصور التذكارية، وقال: "في بداية الموسم، كنتُ دائمًا ألتقط صورًا ذاتية مع اللاعبين. كان عليّ التفكير في شيء مميز. فكرتُ قليلًا في الفكرة، وكانت رائعة".

وعبر عن سعادته بالفوز بمسابقة البريميرليج على ملعب آنفيلد، قائلًا: "مذهل. إنه لأمر مميز أن أفوز باللقب في آنفيلد - من الصعب جدًا وصفه. كان الجميع يأمل أن ينهي كريستال بالاس الموسم [ضد أرسنال]، لكنني أعرف طبيعة أنفيلد، لذا أنا سعيد لأننا حققنا ذلك هنا".

وأختتم النجم المصري حديثه، قائلًا: "إنه مختلف تمامًا [عن لقب عام ٢٠٢٠]. الشعور لا يُصدق. كانت المرة الأولى في ظل الإغلاق والجائحة، لكن التواجد هنا بعد خمس سنوات أمرٌ لا يُصدق".