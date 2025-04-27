عاجل.. أول تعليق من صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

صلاح: أرني سلوت صادق للغاية

وتوج الريدز رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة رقم 20 في تاريخه، وذلك بعدما اكتسح فريق توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، قبل 4 جولات من نهاية مسابقة البريميرليج.

وقال الأسطورة المصرية محمد صلاح في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت: "من المذهل الفوز بهذا اللقب أمام جماهيرنا. هذا أفضل بنسبة 100% من المرة السابقة [في 2020]، وخاصةً مع الجماهير. لدينا مجموعة مختلفة الآن، لذا فإن إظهار قدرتنا على تكرار ذلك أمر مميز".

وكشف النجم المصري عن رأيه في مدربه الهولندي أرني سلوت، وقال: "إنه صادق للغاية. الهولنديون أقوياء للغاية، لكنه سهّل علينا الأمور. أنا سعيد لأننا فزنا هنا في أنفيلد".

وعن دوره المختلف تحت قيادة سلوت، قال صلاح: "يمكنكم رؤية الأرقام. الآن، لم أعد أضطر للدفاع كثيرًا. التكتيكات مختلفة تمامًا. قلتُ: ما دام أريحوني دفاعيًا، سأقدم أداءً هجوميًا، وأنا سعيدٌ بذلك".

وأكمل حديثه، قائلًا: " لقد استمع إليّ كثيرًا، ويمكنكم رؤية الأرقام، عندما تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تدافع، لكنني قلت إنني قادر على المخاطرة، وبطريقة ما أستطيع إحداث الفارق. عدد تمريراتي الحاسمة يُظهر ذلك، كما يُمكنك خلق الفرص أيضًا".

وأكد صلاح أنه كان يرغب في تحقيق الفوز بالدوري أمام الجماهير في آنفيلد: "عندما شاهدت مباراة أرسنال وكريستال بالاس، لم أكن أرغب في الفوز بها حينها. كنت أرغب في خوض تجربة لم نعشها من قبل".

