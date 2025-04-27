أرقام قياسية وليلة تاريخية.. ملامح تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز منذ قليل، وذلك عقب الفوز على نظيره فريق توتنهام هوتسبير بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفليد معقل فريق ليفربول.

أرقام قياسية وليلة تاريخية في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح فريق ليفربول في اقتناص اللقب المحلي للمرة الـ 20 في تاريخه معادلا رقم فريق مانشستر يونايتد، أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل اللاعب المصري محمد صلاح قائد فريق الريدز الهدف الرابع في خماسية الليلة، ليصبح بهذا الهدف أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بواقع تسجيله 185 هدفا، متخطيا اللاعب الأرجنتيني سيرخيو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي السابق.

في سياق متصل، نجح المدرب الهولندي أرني سلوت في الحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخ المدربين الهولنديين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويعتبر سلوت أول مدرب هولندي يتولى تدريب ليفربول.

يذكر أن عقب تتويج محمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، أصبح في سجله 9 بطولات مع فريق ليفربول، وهم: