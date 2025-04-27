نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ورسالة خاصة لـ كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

أرني سلوت: أريد التعبير عن امتناني ليورجن كلوب

واكتسح ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن منافسات مسابقة بطولة البريميرليج.

وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول إف سي: "أشعر بشعور رائع. لا أعتقد أنني أريد أن أقول الكثير. كل ما أريده الآن هو التعبير عن امتناني ليورجن كلوب".

وأضاف: "كان واضحًا أننا لا نستطيع خسارة هذه المباراة. الجميع في الحافلة أكدوا استحالة خسارتنا هذه المباراة".

وأكمل حديثه: "إنهم يجدون دائمًا طريقة للفوز، أنا فخور للغاية، ليس فقط باللاعبين ولكن أيضًا بالأشخاص الواقفين هنا، والمديرين الرياضيين، وأعضاء طاقمي الفني، ويجب أن نقدم لهم تصفيقًا كبيرًا".

وأختتم مدرب ليفربول، حديثه "دعونا ننسى أن هذه هي المرة الثانية خلال 35 عامًا، إنها المرة الثانية خلال خمس سنوات".