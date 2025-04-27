نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب القوس والسهم يشارك في البطولة العربية بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر القاهرة غدًا الأحد، بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم متجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية الرابعة عشرة التي ستقام بمدينة الحمامات في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل بمشاركة نحو 200 لاعبًا ولاعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول هم، مصر، وليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، والكويت.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من بهاء عمرو وندى حافظ بجانب رباعي منتخب الناشئين إسماعيل عز الدين وعبد الرحمن سعيد وحفصة محمد ونوراي السيد، بجانب الدكتور ماجد محيي المدير الفني لمنتخب الناشئين، ويترأس البعثة النقيب أحمد سعفان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم.

وتأتي مشاركة لاعبي منتخب الناشئين في البطولة لإكسابهم خبرات المشاركة في البطولات الكبرى، والتعود على أجواء المنافسة في مستويات مختلفة.

وتشهد البطولة تواجد الحكم الدولي أحمد قورة كحكم عام للبطولة العربية.