نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي للمرة العشرين في تاريخه، عقب تحقيق فوزا كبيرا على توتنهام بخماسية مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام هوتسبير، بأسيست من ماديسون.

وسجل لويس دياز نجم فريق ليفربول في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف ماك أليستر الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جرافينبيرش.

وسجل كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول

ونجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع لصالح ليفربول، في الدقيقة 63 بأسيست من دومينيك سوبوسلاي.

ثم أحرز ديستني أودوجيو لاعب توتنهام هوتسبير، هدف في شباكه لصالح ليفربول في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

