مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام ويتأهل إلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز بثنائية نظيفة على حساب نظيره نوتنجهام فورست ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد " ويلمبي".

بدأت المباراة قوية من جانب فريق مانشستر سيتي ونجح في التقدم في الدقائق الأولي من عمر الشوط الأول الدقيقة 2 جاء عن طريق" ريكو لويس".

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي على أحداث المباراة.

وعزز فريق مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 52 جاء الهدف الثاني عن طريق يوشكو جفارديول من اسيسيت عمر مرموش.

أحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي.

ويتأهل فريق مانشستر سيتي إلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.