نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتوج رسميا بالبريميرليج عقب الفوز على توتنهام بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزا عريضا على نظيره توتنهام هوتسبير، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد؛ ليتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي للمرة العشرين في تاريخه.

أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

شهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، محاولات على المرمى من جانب لاعبي توتنهام هوتسبير.

وأحرز في الدقيقة 12 دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام هوتسبير هدف التقدم، بأسيست من ماديسون.

ثم تعادل لويس دياز نجم فريق ليفربول في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة رائعة.

وسجل ماك أليستر الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جرافينبيرش.

ونجح كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع لصالح ليفربول، في الدقيقة 63 بأسيست من دومينيك سوبوسلاي.

وأحرز ديستني أودوجيو لاعب توتنهام هوتسبير، هدف ذاتي لصالح ليفربول في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

