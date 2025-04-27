تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 27 أبريل الحالي وحتى 18 مايو المقبل بعد أن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شرف تنظيم البطولة للاتحاد المصري لكرة القدم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012