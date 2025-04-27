نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب مصر للشباب عن تشكيلته لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي بعد قليل وذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.
تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 27 أبريل الحالي وحتى 18 مايو المقبل بعد أن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شرف تنظيم البطولة للاتحاد المصري لكرة القدم.
من المقرر أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.
خط الدفاع: أحمد عابدين وعبد الله بوستنجي محمد سمير ومهاب سامي
خط الوسط: أحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.
خط الهجوم: عمر حسن ومؤمن شريف ومحمد زعلوك