نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوقي غريب: البداية مبشرة مع المريخ.. ووعد للجماهير بمستويات أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره الجمارك الموريتاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "شيخو بيديا" بالعاصمة نواكشوط ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الموريتاني، وذلك في الظهور الرسمي الأول للمدرب المصري المخضرم الكابتن شوقي غريب مع الفريق.

عقب اللقاء، عبر شوقي غريب عن سعادته بالانتصار، موجهًا رسالة شكر وتقدير لجماهير وإدارة النادي الأحمر، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي المريخ: "اللاعبون طبقوا البرنامج التدريبي الذي بدأنا العمل عليه قبل عشرة أيام، والنتيجة كانت الفوز أمام فريق قوي، كنا نستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف."

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وأضاف: "الفوز أمام الجمارك هو مجرد بداية للطريق. تعاهدنا مع الإدارة على إعادة بريق وشعبية المريخ وإرضاء جماهيره الكبيرة.

وجه شوقي غريب شكره الخاص لمجلس إدارة النادي بقيادة عمر النمير، مشيدًا بدعمهم المستمر للفريق والجهاز الفني، كما أثنى على اللاعبين قائلًا: "لم أشعر بالغربة لحظة واحدة، شعرت وكأني بين إخوتي، وهو ما يمنحني الحماس لتقديم أفضل ما لدينا. أعد جماهير المريخ أننا سنقدم عروضًا قوية تليق بتاريخ هذا النادي العريق.

سجل هدفي المريخ في اللقاء كل من مجتبى فيصل ومحمد أسود، بينما قدم الفريق أداءً قويًا رغم إهدار عدة فرص محققة، وهو ما أشار شوقي غريب إلى ضرورة العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

بهذا الفوز، رفع المريخ رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما بقي الجمارك ثالثًا برصيد 44 نقطة.

يضم الطاقم الفني لفريق المريخ إلى جانب شوقي غريب نخبة من نجوم التدريب ورموز كرو القدم وهم كلًا من: الكابتن توفيق صقر (مدرب عام)، الكابتن محسن سيد عثمان (مدرب)، الكابتن أسامة عبد الكريم (مدرب حراس مرمى)، الدكتور كمال عبد الواحد (مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب)، الدكتور محمد صلاح (مسؤول التأهيل البدني)، بالإضافة إلى تواجد نجم المريخ السابق محسن سيد في منصب المدرب العام.