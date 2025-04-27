نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولف يعلن قائمة منتخب الناشئين والسيدات المشارك فى البطولة العربية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر طلعت مصطفى عن تشكيلته الكاملة لتمثيل مصر في بطولة العرب للناشئين والسيدات للجولف، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو المقبل بملعبى جولف مدينتى والقطامية ديونز.

وعلق عمر طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، على اختيار المنتخب المصري قائلًا: «نفخر بإعلان منتخب مصر لبطولة العرب للناشئين والسيدات للجولف، المقرر إقامتها في ناديي مدينتي للجولف وقطامية ديونز للجولف بالقاهرة».

وأضاف: «كان من المهم للغاية أن يخضع الاتحاد المصري للجولف لبرنامج تقييم دقيق لاختيار فريقنا أود أن أشكر جميع اللجان والأفراد الذين شاركوا في بذل الوقت والجهد لاتخاذ قرار شامل وعادل لجميع اللاعبين ونهنئ جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ونتمنى لهم كل التوفيق. إلى من لم يحالفهم الحظ - نأمل أن تُقدّروا العملية الشاملة والدقيقة التي خضناها - والتي أبلغناها لجميع اللاعبين المشاركين طوال الرحلة».

واختتم رئيس الاتحاد المصري للجولف تصريحاته قائلا: «نأمل أن يُلهمكم هذا للعودة، والتدرب بجد، والسعي للانضمام إلى الفريق في المرة القادمة».

ويشارك ستة من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا للهواة للناشئين الأسبوع الماضي في تونس في بطولة العرب للناشئين والسيدات بالقاهرة.

وجاء اختيار اللاعبين للمشاركة مع المنتخب وفقا لمعايير واضحة ومعلنة للجميع تستهدف ضم افضل العناصر منها الهانديكاب ( مستوى اللعب) ونتيجة التصفية التى اقيمت ونتائج بطولات سابقة فى الموسم الحالى.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب فى كل المراحل السنية للبطولة العربية كل من دينا ابو العلا وفيروز حافظ وتاليا سامح للسيدات ولى لى قاسم تحت 16 عاما وألين انور وسحر مراد تحت 13 عاما ناشئات.

عمر هانى ورانى الطويل ومحمد ربيع تحت 18 عاما وعلى الدين سلامة وعبد الرحمن الدفراوى ويوسف عزمى تحت 16 عاما واديب شبانة وادم ابو شبانة تحت 13 عاما ناشئين.

وتُقام في بطولة العرب للناشئين والسيدات أيضًا "مهرجان الجولف" الأول من نوعه في هذا النوع من الفعاليات، وذلك لجذب غير لاعبي الجولف لحضور البطولة وتجربة اللعبة من خلال مجموعة من المبادرات التفاعلية.