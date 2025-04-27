نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق البطوله العربية الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم السبت فى المدينة الباسلة بورسعيد البطولة العربية والبطوله الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين من فترة 26 إلى 30 ابريل الجارى وذلك فى الصاله المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد وحيث اتم الأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب / احمد الخطيب بالتعاون مع الأتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار / عمرو حسين كافة الاستعدادات النهائية لتلك البطولات لتخرج لنا البطولة اليوم بصورة تليق بإسم مصر أمام الوفود المشاركة وذلك فى حفل الافتتاح اليوم.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 15 دولة بين عربى وافريقي وهم: مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والامارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون وتشاد.

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعه للكبار والناشئين وذلك بمشاركة 180 لاعب ولاعبة كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات الكابتن/ على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والذى حقق انجازات كبيرة للمنتخب فى المحافل الدولية المختلفة.

ومن جانبه أعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى والافريقي لكرة السرعة عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة برئاسة النائب احمد الخطيب وذلك خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا وفي بطولات العالم في جميع المراحل.

كما اكد النائب احمد الخطيب مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والسرعة بشكل خاص مضيفا أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية مما أهل الاتحاد المصرى لتنظيم بطوله العالم في اكتوبر ٢٠٢٤ بإستاد القاهرة والبطوله الافريقيه والعربيه المقامه حاليا في مدينه بور سعيد.

كما أشاد حسين والخطيب بالدعم المتميز والفعال من السيد محافظ بور سعيد في تنظيم البطوله مؤكدًا ان اختيار مدينة بورسعيد موفق جدًا وذلك لجاهزيتها تمامًا لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.

