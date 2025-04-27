نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.. 530 لاعب ولاعبة بألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع محافظة الإسكندرية تحت رعاية الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ أبريل الجاري، على ملاعب استاد الإسكندرية الدولي.

530 لاعب ولاعبة بألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الرياضية والمجتمعية، من بينهم الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات، واللواء هشام لطفي، مدير عام استاد الإسكندرية الدولي، بالإضافة إلى الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والعميد أحمد الحرازي ممثل منطقة الإسكندرية للدراجات، والدكتورة مروة حافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أنا مصرية"، والدكتورة مريم الضبع عن منطقة الإسكندرية للدراجات، والقائد علاء حمودة ممثل جمعية الكشافة البحرية، والأستاذ عبد الحميد يونس عن منطقة الإسكندرية لتنس الطاولة، والدكتورة ايمان مرزوق رئيس نادى ليونز ابولو والدكتور محمود شحاته مدير ادارة التربيه الخاصه والدكتور محمد توفيق مدير فرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشاركة في الألعاب.

تضمنت الألعاب والمسابقات في ثلاث رياضات رئيسية، هي ألعاب القوى، والبوتشي، ورفع الأثقال، بمشاركة ٥٣٠ لاعبًا ولاعبةً، مثلوا أكثر من ٥٠ هيئة مسجلة بالأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الإسكندرية.

وفي تصريح خاص، أعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن فخره الكبير بانطلاق فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص بفرع الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل محطة أساسية ومفصلية في مسيرة إعداد اللاعبين للمشاركة في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري لعام ٢٠٢٥.

وأكد " المدير الوطني" أن جميع المسابقات اقيمت وفق القواعد والقوانين المعتمدة من الأولمبياد الخاص الدولي، لضمان نزاهة المسابقات وتحقيق العدالة لجميع اللاعبين.

وشدد الدكتور تهامي على أن رؤية الأولمبياد الخاص المصري تتجاوز مجرد إقامة مسابقات رياضية قائلا نحن نؤمن أن الرياضة هي أداة قوية للدمج المجتمعي، وباب واسع لتحقيق التمكين والاعتراف بإمكانات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية. وبهذه الفعاليات، نواصل رسالة الأولمبياد الخاص في نشر ثقافة التقبل، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع دون استثناء.

من جانبه، عبر اللواء هشام لطفي عن سعادته باستضافة استاد الإسكندرية لهذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير، مؤكدًا أن الاستاد سخر كافة إمكاناته لخدمة اللاعبين وتوفير بيئة تنافسية متميزة.

بدوره، أشار الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يعمل على توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين من ذوي الإعاقات الفكرية لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، في ظل التزام كامل بالمعايير الدولية المعتمدة.

تعكس هذه الفعاليات حرص الأولمبياد الخاص المصري على دعم وتمكين اللاعبين، وتعزيز روح التحدي والمثابرة لديهم، في مشهد رياضي وإنساني يعزز من قيم الدمج والمساواة في المجتمع.