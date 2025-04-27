نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي وسموحة.. انطلاق بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي بمشاركة 18 هيئة رياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف ملاعب نادي الإعلاميين غدًا فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي لعام 2025، بمشاركة واسعة تمثل 18 هيئة ونادٍ رياضي من مختلف محافظات الجمهورية.

انطلاق بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي

ويشارك في البطولة 81 سباحًا وسباحة، بواقع 50 لاعبًا و31 لاعبة، يمثلون نخبة من الأندية الرياضية البارزة، من بينها النادي الأهلي، سموحة الإسكندرية، نادي الغابة، نادي الصيد، نادي البنك الأهلي المصري، نادي الجزيرة، نادي الخانكة، نادي الطالبيه، نادي 6 أكتوبر الرياضي، نادي المعادي واليخت، نادي هليوبوليس الرياضي، مركز التنمية بالتجمع الأول، بالإضافة إلى نادي طنطا، نادي الهدف طنطا، نادي الإيمان الرياضي للمعاقين بالقاهرة، نادي التثقيف الفكري ببورسعيد، نادي ميت غمر، ونادي اتحاد الشرطة.

وتأتي البطولة في إطار دعم وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة لذوي الشلل الدماغي، وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المنافسات الرياضية، بما يواكب رؤية الدولة لتمكين ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم في مختلف المحافل الرياضية.