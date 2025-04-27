نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكشف مدة غياب كانسيلو للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال تعرض لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، بمكان مختلف عن موضع إصابته السابقة، حيث سيخضع كانسيلو لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

كان كانسيلو قد غادر مواجهة فريقه الماضية أمام غوانغجو الكوري الجنوبي عند الدقيقة 42 متأثرًا بآلام في العضلة، حيث سيفقد الهلال خدمات النجم البرتغالي فيما تبقّى من مباريات للنادي العاصمي في هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الهلال في أولى مباراة له بكأس العالم للأندية، التي ستكون أمام ريال مدريد، يوم 18 من شهر يونيو (حزيران) المقبل. وتشكل إصابة كانسيلو في هذا الوقت ضربة قوية للهلال، وذلك بحكم أنه تنتظره مواجهة حاسمة أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم المواجهة النهائية في حال تأهل الأزرق.

ويتوقع أن يكون كانسيلو جاهزًا لكأس العالم للأندية، المقررة في منتصف يونيو، حيث ستقام في الولايات المتحدة الأميركية.