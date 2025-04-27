نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح توتنهام هوتسبير بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التقدم على نظيره توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد؛ في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد توتنهام

سجل في الدقيقة 12 دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام هوتسبير هدف التقدم، بأسيست من ماديسون.

وأدرك لويس دياز هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 16.

وأضاف ماك أليستر الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جرافينبيرش.

ثم أحرز كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول

