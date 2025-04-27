نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة نجم إنتر ميلان السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوفي البرازيلي جايير، السبت، عن 84 عامًا، وفق ما أعلن ناديه السابق إنتر الإيطالي، حيث تألّق على الساحتين المحلية والقارية خلال الستينات.

وقال إنتر، في بيان: «رحل جايير، الجناح الأيمن الذي تميّز بالمراوغة الرائعة، فاز بكل شيء مع غراندي إنتر. أربع بطولات، لقبان في كأس الأندية الأوروبية البطلة، لقبان في كأس الإنتركونتيننتل، ومكانة خالدة مع فريق أسطوري».

وكرَّم إنتر لاعبه السابق قبل مباراته، الأحد، مع روما، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ودافع جايير عن ألوان إنتر بين 1962 و1967، ومن ثم بين 1968 و1972، وسجل معه 67 هدفًا في كل المسابقات، وأحرز ألقاب الدوري الإيطالي في أعوام 1963 و1965 و1966 و1971، وكأس الأندية الأوروبية البطلة، وكأس إنتركونتيننتل في عاميْ 1964 و1965.

وكان جايير، الذي لعب أيضًا لنادي العاصمة روما (1967-1968)، جزءًا من المنتخب البرازيلي الذي فاز بكأس العالم 1962 في تشيلي، لكن في ظل وجود الأسطورتين غارينشيا وبيليه لم يحصل على فرصة المشاركة بأي مباراة.