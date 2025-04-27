الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا

القاهرة ـ أ.ف.ب: أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم رحيل مدربه السويسري مارسيل كولر غداة فقدانه لقب بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي.

وقال النادي في بيان رسمي «تم تقديم الشكر للمدرب مارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلي في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين».

وخرج الأهلي من نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تعادل مع ماميلودي صنداونز 1-1 إيابا يوم الجمعة الماضي بعدما عاد بتعادل سلبي ذهابا من بريتوريا، فودع المسابقة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لوكالة فرانس برس إن «قرار رحيل كولر جاء بالإجماع بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. السويسري سيرحل برفقة جهازه المعاون بالكامل»، كاشفاً ان نائب المدير الرياضي محمد شوقي فقط سيستمر في منصبه. وتابع المصدر «المدير الرياضي محمد رمضان طلب الرحيل بدوره أثناء اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. وكشف أن الأهلي سيعين مدربا مصريا مؤقتا لقيادة مران الفريق استعداداً لمواجهة بتروجت في بطولة الدوري المصري يوم بعد غدا الأربعاء، مع ترشح أسماء مثل محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي جديد خلال أيام لقيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية في يونيو المقبل.

وقاد كولر الأهلي منذ سبتمبر 2022، وحقق معه لقبين في دوري أبطال إفريقيا ومثلهما في الدوري المصري وآخرين في كأس مصر، بالإضافة لأربعة ألقاب للكأس السوبر المصرية ولقباً لبطولة فيفا إفريقيا وآسيا والباسيفيك.

كما حقق مع الفريق الأحمر المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين والمركز الرابع مرة واحدة، وبلغ نصف نهائي كأس الانتركونتننتال العام الماضي.