الاتحاد العماني لكرة القدم يفتح باب الترشح لعضوية إدارة رابطة اللاعبين

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم عن فتح باب الترشح لعضوية إدارة رابطة اللاعبين، وذلك وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (9) من لائحة الرابطة، وحدد الاتحاد فترة الترشح ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء 14 مايو القادم على أن تُقدَّم طلبات الترشح إلى الأمانة العامة باليد من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد.

واشترط الاتحاد في المتقدمين أن يكونوا من اللاعبين العُمانيين المعتزلين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية، وأن لا تقل أعمارهم عن 30 سنة، بالإضافة إلى حصولهم على مؤهل الدبلوم العام المعترف به، كما يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم في جناية مخلة بالشرف، أو تعرض لعقوبات تتعلق بالمنشطات أو سلوكيات تخالف أنظمة ولوائح الاتحاد.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الاتحاد على تعزيز دور اللاعبين المعتزلين في تطوير منظومة كرة القدم بالسلطنة من خلال تمثيلهم في إدارة الرابطة.