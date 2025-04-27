فـي دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يبلغ نصف النهائي لملاقاة الهلال والنصر يكمل الثلاثية السعودية

جدة ـ أ.ف.ب: بلغ الأهلي السعودي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 على ملعب الأنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أمام 43027 ألف مشاهد.

واكمل النصر الثلاثية السعودية بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 4-1، ليصل بدوره إلى دور الأربعة، وينتظر الفائز من مباراة السد وكاوساكي فرونتالي الياباني في ربع النهائي الآخر الاحد المقبل.

وتقام نهائيات المسابقة القارية في مدينة جدة بنظام التجمع. في المباراة الاولى، سجل ثلاثية الأهلي كل من الجزائري رياض محرز (4) والبرازيليين جالينو (6) وفيرمينو (30). وسيجمع الدور نصف النهائي بين الاهلي ومواطنه الهلال الذي كان قد اكتسح جوانغجو الكوري الجنوبي 7-0 الجمعة.

بكّر الاهلي في افتتاح التسجيل بعد سلسلة من الفرص بداية لفيرمينو في الدقيقة الاولى، والانجليزي إيفان توني في الثانية، قبل أن يمرر فيرمينو كرة إلى محرز داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك بعد 4 دقائق من صافرة البداية.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أرسل البرازيلي الآخر روجر إيبانيس دا سيلفا كرة أرضية طويلة لمواطنه جالينو الذي تقدم بها داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك.

واحتسم الحكم في الدقيقة الثامنة ركلة جزاء لصالح بوريرام ولكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

في اللقاء الثاني سجل رباعية النصر كل من الكولومبي جون دوران (27 و49)، السنغالي ساديو مانيه (31)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (38)، فيما سجل كوتا واتانابي هدف يوكوهاما في الدقيقة 53 قبل أن يطرد بعد 20 دقيقة لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ولم يسبق للنصر أن فاز باللقب بل اكتفى بلقب الوصيف عام 1995 وبلوغ نصف النهائي في 2020 و2021، في حين خرج يوكوهاما الذي كان يبحث عن لقبه الأول بعد احتلاله للوصافة الموسم الماضي أمام العين الإماراتي، مهدرا تقدمه ذهابا 2-1 بتعرضه لخسارة ساحقة إيابا 1-5.