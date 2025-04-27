نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أندية وغياب عام كامل.. تعرف على أرقام «النحاس» بعد تولي القيادة الفنية للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو النادي الأهلي منذ قليل عن تولي عماد النحاس مسؤولية المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وكذلك القائم بمهام المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والمحطات التدريبية للمدرب عماد النحاس قبل تولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

9 أندية وغياب عام كامل

بدأ النحاس مشواره عقب إعتزال كرة القدم مع فريق المريخ السوداني، حيث تولى منصب مدير الكرة بنادي المريخ، وذلك في الفترة من ديسمبر 2010 وحتى سبتمبر عام 2011.

جاءت أول المحطات التدريبية لعماد النحاس في عام 2014، حين تولى تدريب فريق أسوان، وخاض معهم موسمين حتى عام 2016.

تولى تدريب العديد من الفرق المصرية، وذلك على مقعد المدير الفني، وجاءت الفرق التي تولى تدريبها على النحو التالي: أسوان، الشرقية (الزقازيق)، الرجاء (مرسى مطروح)، طنطا، المقاولون العرب، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش

يعتبر فريق المقاولون العرب آخر المحطات التدريبية لعماد النحاس، وذلك منذ يونيو 2024، وحتى أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتولى تدريب أي فريق داخل أو خارج مصر.

أرقام وإحصائيات النحاس

خاض النحاس 224 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 62 مباراة، وتعادل في 66 مباراة، وهزم في 96 مباراة.

سجلت الفرق التي تولى تدريبها 236 هدفا، كما استقبلت شباكهم 288 هدفا.