عاجل.. الأهلي يعلن تعيين محمد يوسف مديرًا رياضيًا والنحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني

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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يُعين محمد يوسف مديرًا رياضيًا وعماد النحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني ومحمد شوقي مدربًا

محمد يوسف مديرًا رياضيًا

قرر النادي الأهلي، تعيين محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدربًا.

كما قرر النادي الأهلي استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.