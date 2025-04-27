نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل قاتل ينقذ مانشستر يونايتد أمام بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إيجابيًا مع نظيره بورنموث بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "فيتالتي"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سجل أنطوان سيمنيو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح بورنموث في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد أن هيأ إيفانيلسون الكرة لزميله أنطوان الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وأهدر أليخاندرو جارناتشو هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، بعد تمريرة طولية من برونو فيرنانديز إلى جارناتشو الذي كان خالي تماما من الرقابة ثم صدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وتلقى إيفانيلسون لاعب برونموث في الدقيقة 70 على بطاقة حمراء بعد التدخل العنيف على قدم الدولي المغربي نصير مزراوي.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90، سجل راسموس هويلوند هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد، بعد تسديدة من مانويل أوجارتي، ليتابعها هويلوند بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 15 مواجهة، فيما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 11 لقاء وخسارة 10 مواجهات.